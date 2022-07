Urmarit international prins in trafic!

Un control de rutina a dus la prinderea unui pitestean dat in urmarire internationala de autoritatile din Portugalia. Barbatul este suspectat ca ar fi participat la un furt, in anul 2019 alaturi de alti trei conationali. Omul le-a spus politistilor ca el nu iesit din tara si nu are legatura cu furtul. A fost prezentat instantei iar judecatorii asteapta sa fie depus la dosar mandatul international de arestare.Politistii de Ordine Publica din cadrul Sectiei 1 de Politie Pitesti au oprit in ... citeste toata stirea