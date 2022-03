Urmarit international, s-a predat de bunavoie!

Din iulie anul trecut, pe numele unui argesean a fost emis mandat de urmarire nationala si internationala dupa ce a fost condamnat la inchisoare cu executare. Se stia ca barbatul a fugit in strainatate. Cautarile au fost intensificate in ultima vreme astfel ca luni, politistii s-au trezit cu Vasile Alexandru T., de 34 de ani la usa. A venit sa se predea."In ziua de 21 martie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Mioveni au pus in executare un mandat de ... citeste toata stirea