Ursii in Arges, de doua ori mai multi fata de cat ar trebui. Prefect: "Sa nu astepte sa se intample nenorociri"

Cu 800 de exemplare libere in padurile din Arges, numarul ursilor este, la nivel de judet, dublu fata de efectivul optim. Prefectul de Arges a punctat miercuri, 29 iunie, cateva ingrijorari legate de cifrele alarmante. Problema a fost ridicata in sedinta Colegiul Prefectural Arges de miercuri, 29 iunie. "As vrea ca institutiile care au atributii si in acest sens sa nu astepte sa se intample nenorociri. In judetul Arges, la acest moment, numarul ursilor este dublu fata de optim. Specialistii ... citeste toata stirea