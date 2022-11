Va fi organizat Duatlonul Regal Invictus

Ziua Veteranilor, marcata in fiecare an pe 11 noiembrie, va fi sarbatorita si in acest an, prin organizarea "Duatlonului Regal Invictus", competitie sportiva ce va avea loc in orasul Curtea de Arges. Ajuns la a IV-a editie, dupa o pauza de 2 ani datorata pandemiei de coronavirus, Duatlonul Regal Invictus reia startul unei ture cu traditie in ,,orasul regal" Curtea de Arges, prima capitala a Esarii Romanesti Concursul va avea loc pe 12 noiembrie.La data de 11 noiembrie 1918, cunoscuta in ... citeste toata stirea