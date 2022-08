Val de insolvente in judet!

A crescut numarul firmelor din Arges care au intrat in insolventa, in primele sase luni din acest an. Mai exact, 92 de societati au intampinat dificultati de plata si au declarat insolventa. Numai in luna iunie, 9 firme au pus lacatul pe usa. La nivelul intregii tari au fost declarate 3.417 insolvente in perioada ianuarie- iunie 2022.Statistica realizata de catre Oficiul National al Registrului Comertului arata ca in primele sase luni ale lui 2022 au intrat in insolventa 3.417 firme fata de 3. ... citeste toata stirea