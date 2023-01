Val de pacienti la UPU Pitesti, in minivacanta

Minivacanta prilejuita de Ziua Principatelor Romane a fost un adevarat tur de forta pentru personalului Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean Pitesti. In cele patru zile libere, aproximativ 700 de pacienti au avut nevoie de ingrijire medicala. Circa 25 % dintre prezentari s-au incheiat cu spitalizare. M.S."Cadrele medicale au lucrat la foc continuu in minivacanta prilejuita de Unirea Principatelor, inregistrandu-se aproape 700 de prezentari in Unitatea de Primiri Urgente ... citeste toata stirea