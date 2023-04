Dacia a reusit in primul trimestru al acestui an o evolutie remarcabila, marcata de o crestere semnificativa a vanzarilor si de atingerea unor cote de piata record. Astfel, la sfarsitul lunii martie, vanzarile Dacia totalizau 171.789 de unitati, in crestere cu 34,3% fata de nivelul inregistrat in primele trei luni ale anului trecut.Cota de piata a marcii la nivel european in segmentul vehiculelor de persoane se ridica la 4,6%, cu 0,8 puncte procentuale mai mult decat in primul trimestru al ... citeste toata stirea