Vanzatoare batuta la Dedulesti!

Un client nervos a atacat o vanzatoare care isi comercializa produsele in zona Popasului Dedulesti. Barbatul a coborat dintr-o masina s-a luat la cearta cu femeia, a lovit si a plecat ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Ulterior a fost depistat de politisti si a ajuns in arest fiind retinut!Incidentul a avut loc marti, in jurul orei 17,30. Barbatul a coborat dintr-un autoturism si s-a dus la un stand cu produse de vanzare al unei femei in varsta de 50 de ani. S-a apropiat de ea si, furios, ... citeste toata stirea