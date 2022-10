Veniturile romanilor se duc pe mancare, facturi, taxe si impozite!

Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate miercuri, veniturile totale medii lunare pe gospodarie au reprezentat 6.241 lei in trimestrul II 2022 iar pe persoana veniturile au fost de 2.481 lei.Cheltuielile totale ale populatiei au fost, in trimestrul II 2022, in medie, de 5.375 lei lunar pe gospodarie si 2.137 lei pe persoana si au reprezentat 86,1% din nivelul veniturilor totale.Aproape 6.000 lei, venitul pe gospodarieConform INS, veniturile banesti au fost, in ... citeste toata stirea