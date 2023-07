Ieri au continuat verificarile la centrele de ingrijiri pentru persoane varstnice din judetul Arges. In cadrul controalelor, in cartierul Prundu, a fost descoperit un azil despre care se banuieste ca functioneaza clandestin fiind necesara interventia politistilor. Ca o coincidenta, sau nu, in aceste zile la Camera de Primiri Urgente a crescut numarul pacientilor care provin din azile de batrani.Actiunea a fost demarata luni, de Prefectura Arges, find constituite comisii din care fac parte ... citeste toata stirea