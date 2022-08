Vernisaj de pictura si grafica in Piata Primariei

Acum cateva zile, in Piata Primariei din Pitesti, a avut loc deschiderea oficiala a Taberei Nationale de Creatie Plastica - Pictura, Grafica "Expresii urbane", editia a VII-a, si atelierul de creatie pentru copii "IconArT - arta traditionala iconografica", editia a II-a.De miercuri si pana astazi, 20 de copii vor invata, in cadrul atelierului de creatie organizat in Piata Primariei, intre orele 18:00 si 20:00, sa picteze icoane pe lemn in stil bizantin, sub indrumarea doamnelor Malvine ... citeste toata stirea