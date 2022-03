Astazi, de la ora 18, la Filarmonica Pitesti, va avea loc vernisajul expozitiei de grafica, desene in creion, carbune si pastel intitulate "Art & Passion".Lucrarile expuse la acest eveniment sunt realizate de Liviu Anca, un grafician foarte talentat. "Sunt un autodidact pasionat de aceasta arta. Am evoluat foarte mult prin munca, daruire si mult timp dedicat fiecarei lucrari in parte.Tind sa cred ca invat si imi perfectionez ... citeste toata stirea