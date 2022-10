Veterinarii anunta ca s-a stins focarul de scarpie

Dupa ce la inceputul lunii trecute, in Arges, exista un focar activ de scrapie, pana la inceputul acestei luni, Directia Sanitar Veterinara Arges a declarat stins respectivul focar.Concret, acest focar activ de Encefalopatie Spongiforma Transmisibla (EST) era la caprine in exploatatie nonprofesionala, in localitatea Sendrulesti, comuna Cepari. In schimb, la ovine nu exista niciun focar activ, ci doar 3 focare stinse in exploatatii nonprofesionale, unul in 2018 si doua in 2019.Dupa cum s-a ... citeste toata stirea