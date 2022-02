Via Valahia, drumul istoriei. Cel mai nou traseu de drumetie din Romania trece prin zeci de locuri si peisaje de vis

Deschis din 23 ianuarie, Via Valahia, cel mai nou traseu de drumetie din Romania, va avea aproximativ 150 de kilometri marcati pana in 2024 si trece prin zeci de locuri cu povesti fascinante si peisaje de vis. Proiectul traseului de drumetie Via Valahia, ce se intinde pe 150 de kilometri, a fost demarat anul trecut de catre Asociatia Montana Vidraru, reprezentand un traseu tematic de drumetie, ce are ca obiectiv redescoperirea a zeci de repere istorice, culturale, geografice si gastronomice din ... citeste toata stirea