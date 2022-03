Vicecampioana ingenunchiata la Pitesti!

FC Arges - FCSB 1-0(1-0) A marcat: Ganea(min.16)FC Arges continua pana la finalul sezonului regular lupta pentru intrarea in play-off dupa victoria de joi seara, de pe propriul teren, cu FCSB, vicecampioana Romaniei. Alb-violetii s-au apropiat la doar un punct de FC Botosani, ocupanta locului 6, dupa ce impus la limita, scor 1-0, in confruntarea cu ros-albastrii. Argesenii au inceput in forta meciul si au irosit doua ocazii de a marca prin Isfan si Latovlevici. Pitestenii au deschis scorul in ... citeste toata stirea