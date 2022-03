Vicecampioana Romaniei invinsa la Pitesti!

FC Arges Basketball - CSM Oradea 82-63(20-21, 20-12, 18-19, 24-11)FC Arges Basketball a reusit cea mai importanta victorie a sezonului dupa ce s-a impus cu 82-63 in confruntarea de acum cateva zile, de pe propriul teren, cu CSM Oradea, vicecampioana Romaniei.Jocul a fost dominat in mare parte a timpului de echipa pregatita de Tudor Costescu care are un sezon foarte bun. Ardelenii si-au respectat blazonul doar in primul sfert pe care l-au castigat cu 21-20. In actul al doilea, pitestenii au ... citeste toata stirea