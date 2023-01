Victima cu picioarele fracturate intr-un accident provocat de un tanar de 19 ani!

Grav accident petrecut in aceasta seara, in comuna Cosesti, satul Lapusani. Trei persoane au fost ranite. Una dintre victime are lovituri la cap si fracturi la ambele picioare. M.S.Din primele cercetari efectuate la fata locului se pare ca un tanar de 19 ani, aflat la volanul unui Audi, intr-o curba, a pierdut controlul directiei si mers si a ajuns pe contrasens. Acolo a lovit un Opel care circula din sensul opus, in care erau un barbat si doua femei. Impactul a fost violent, tosi cei din ... citeste toata stirea