Victimele accidentelor pot fi despagubite pe cale amiabila

Incepand din 7 septembrie victimele accidentelor rutiere pot obtine, pe cale amiabila, despagubiri in functie de gravitatea leziunilor si complicatiilor aparute ca urmare a accidentului, de la firma de RCA a soferului vinovat.Astfel, acum doua zile a intrat in vigoare Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Autoritatii de de Supraveghere Financiara care reglementeaza punctajele aferente fiecarui tip de leziune traumatica, suferita de victima in urma accidentarii rutiere, precum si ... citeste toata stirea