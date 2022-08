Victoria ii urca pe locurile de play-off

Liga Profesionista de Fotbal a programat in acest week-end o noua etapa de campionat. FC Arges va intalni duminica, de la ora 13.30, pe propriul teren pe Chindia Targoviste, una dintre echipele care se va lupta pentru evitarea retrogradarii.Pitestenii au moralul bun dupa succesul din derby-ul local cu CS Mioveni si nu concep decat victoria. Chindia nu a evoluat in runda precedenta, LPF amanand meciul cu Universitatea Craiova, una dintre cele trei reprezentante ale Romaniei implicate in lupta ... citeste toata stirea