FC Arges a obtinut prima victorie cu Eugen Neagoe pe banca tehnica. Pitestenii s-au impus cu 2-0, in deplasarea de duminica, contra Gloriei Buzau, una dintre contracandidatele la promovarea in Liga I. Pitestenii au deschis scorul din penalty, in minutul 29, in urma unui penalty transformat de Angelov, dupa un hent in careu comis de bulgarul Pashov. Argesenii au majorat diferenta pe tabela cu un minut inainte de finalul timpului regulamentar, tot dintr-un penalty, scos de Tofan si transformat de ... citeste toata stirea