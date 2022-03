FC Arges continua cu succes lupta pentru intrarea in play-off dupa victoria de joi seara, de pe propriul teren, cu FCSB, vicecampioana Romaniei. Alb-violetii s-au impus la limita in confruntarea cu ros-albastrii, scor 1-0, si s-au apropiat la doar un punct de FC Botosani, ocupanta locului 6, ultimul care asigura prezenta in play-off. Unicul gol al ... citeste toata stirea