Victorie de moral inaintea semifinalei Cupei Romaniei!

FC Arges a spart "gheata" in play-off dupa ce s-a impus la limita, scor 1-0, in confruntarea de sambata seara, din deplasare, cu FC Voluntari, adversar pe care pitestenii il vor intalni si marti, de la ora 20.00, in mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei.Argesenii au inceput in forta, iar Boldor a avut prima ocazie de gol chiar in debutul meciului, insa lovitura sa de cap a trecut pe langa poarta lui Ramniceanu. Ilfovenii au replicat prin Rata care a incercat sa marcheze cu latul din pasa ... citeste toata stirea