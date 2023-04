FC Arges a luat o gura importanta de oxigen in lupta pentru evitarea retrogradarii dupa ce s-a impus cu 1-0, in confruntarea de luni seara de pe propriul teren, cu Chindia Targoviste, din runda cu numarul 4 din play-out-ul Superligii Superbet.Dupa seria neagra de 17 partide fara victorie, pitestenii aveau nevoie de cele 3 puncte ca de aer pentru a continua pana la final lupta pentru mentinerea in primul esalon. Oaspetii au inceput in forta partida si au fost aproape de deschiderea scorului ... citeste toata stirea