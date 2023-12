FC Arges a luat o gura importanta de oxigen, reusind sa se departeze momentan de zona retrogradarii. Pitestenii s-au impus cu 2-0, in confruntarea cu CSC Dumbravita, de joi seara, de la Mioveni, din runda cu numarul 15, ultima din 2023. Golurile alb-violetilor au fost reusite de Tofan(min.8) si Rusu(min.52). In urma acestui succes, Argesul a urcat pe locul 14, cu cele 18 puncte acumulate, cu unul mai mult decat Metaloglobus Bucuresti, prima formatie aflata sub linia retrogradarii, care urmeaza ... citeste toata stirea