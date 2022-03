"Victorie foarte importanta"

Concluziile lui Tudor Costescu dupa succesul cu SCM U CraiovaEchipa de baschet masculin a Pitestiului merge ceas in acest an. FC Arges Basketball a ajuns la a opta victorie consecutiva dupa ce s-a impus cu 90-74, in confruntarea de duminica, din deplasare, cu SCM U Craiova. In urma acestui succes, FC Arges Basketball se mentiune pe locul 2 al ierarhiei, cu 38 de puncte, obtinute in 21 de meciuri, la egalitate cu liderul U BT Cluj, care are insa cu doua meciuri in minus.Tudor Costescu, ... citeste toata stirea