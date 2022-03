Victorie importanta handbalistele de la CS Dacia, in Liga Florilor

Handbalistele de la Dacia Mioveni au invins miercuri, in deplasare pe Stiinta Bucuresti cu 28-22, au acumulat 18 puncte in clasament, si au urcat un loc in clasament, pana pe 11.In meciul din Sala Rapid, cu penultima clasata, gazdele au condus in primele 5 minute de joc, 31-, 4-2, dar au fost egalate si apoi Dacia a preluat conducerea, scorul fiind 6-7 in minutul 12. Stiinta a revenit si a condus pentru ultima oara in acest joc, te tabela, 9-8 in minutul 18. Din acest moment, argesencele au ... citeste toata stirea