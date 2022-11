Victorie la limita impotriva unui adversar de liga a treia

FC Arges a castigat cu 3-2, amicalul de sambata, de pe propriul teren, cu CS Arsenal Tunari, liderul seriei a IV-a, din Liga a III-a. Golurile alb-violetilor au fost reusite de Njike(5), Isfan(11) si Garita(52), pentru ilfoveni punctand Stoian(25) si Ghinea(68). Antrenorul Marius Croitoru a impartit lotul de jucatori in doua echipe, in primele 60 de minute folosind jucatorii experimentati, iar in ultima jumatate de ora dand credit si la cativa juniori de la grupele Centrului de Copii si Juniori ... citeste toata stirea