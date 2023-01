Victorie mare pentru CS Mioveni la UTA

CS Mioveni a castigat cu 2-1 in aceasta seara in deplasare la Arad.Galben- verzii au obtinut victoria gratie unei duble a lui Benchaib in prima repriza. Belgianul a marcat cu un sut de la 18 m si apoi din penalty. Gazdele au revenit in Min 80 dupa o respingere gresita a apararii argesene.C. S. Mioveni, condusa de Nicolae Dica a acumulat 6 puncte din tot atatea posibile de la inceputul anului si a micsorat diferenta de urmatoarea clasata la 5 puncte.S. Mihai.Cititi, de asemenea, pe curier. ... citeste toata stirea