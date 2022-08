FC Arges a urcat pe podiumul Superligii dupa victoria de duminica, de pe propriul teren, cu Chindia Targoviste. Pitestenii s-au impus cu 2-1, la capatul unui meci in care au tremurat pentru cele 3 puncte puse in joc. Dambovitenii au deschis scorul prin Popadiuc, in minutul 30, in urma unei greseli personale a lui Marius Constantin. ... citeste toata stirea