Fc Arges a obtinut o victorie foarte importanta pentru economia clasamentului dupa ce a reusit sa se impuna cu 1-0, in confruntarea de vineri seara, de pe propriul teren, cu Universitatea Craiova. Unicul gol al partidei a fost marcat de Andreias Calcan, in minutul 52, in urma unei faze create de camerunezul ... citeste toata stirea