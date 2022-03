Victorie uriasa si calificare in play-off!

FC Botosani - FC Arges 1-2(0-0) Au marcat: M. Roman II (min.53) / Dobrosavlevici(min.71), Said(min.81)La doar al doilea sezon dupa revenirea in prima liga, FC Arges a reusit in premiera calificarea in play-off-ul Casa Liga 1. Pitestenii si-au asigurat biletele pentru un loc in Top 6 dupa ce s-au impus cu 2-1, in deplasarea de luni seara, din Moldova, cu FC Botosani.Dupa 45 de minute in care ambele combatante au preferat sa nu riste nimic, moldovenii au deschis scorul in minutul 53 prin ... citeste toata stirea