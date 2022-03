Este a treia saptamana de razboi in Ucraina, iar trupele rusesti continua atacurile, chiar si asupra civililor.In aceasta dimineata, cel putin 10 ucraineni au fost ucisi de soldatii rusi in timp ce stateau la coada pentru a cumpara paine, scrie Antena 3.Intamplarea a avut loc in Cernihiv."La Cernihiv, intr-unul dintre microdistrictele rezidentiale, in jurul orei 10:00, rusii au tras in oamenii care ... citeste toata stirea