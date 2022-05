Vidraru Bike Challenge, o provocare pentru pasionatii de miscare

Pasionatii de ciclism isi vor da intalnire luna viitoare in judetul nostru. Pe 25 iunie 2022 va avea loc a 8-a editie a concursului de mountain bike, Vidraru Bike Challenge.Competitia se desfasoara in muntii Fagaras, cu plecare din zona barajului Vidraru, unde peste 600 de concurenti au luat startul la editia din 2021. Vidraru Bike Challenge este o competitie adresata atat pasionatilor de sport si activitati de outdoor, cat si ciclistilor de performanta. Pentru al doilea an consecutiv, ... citeste toata stirea