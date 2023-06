Ploile si vantul puternic au provocat neplaceri in unele zone. Pompierii au fost chemati sa inlature efectele vijeliilor, in doua localitati. M.S."Pe parcursul noptii pompierii au intervenit pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire ale incendiilor in cazul unor cabluri de energie electrica din orasul Stefanesti, la nivelul carora se produceau scantei si au mai fost solicitati sa intervina in localitatea Valea Iasului pentru deblocarea unui drum, dupa ce un copac a cazut si a blocat ... citeste toata stirea