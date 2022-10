Vindeau online produse contrafacute

O acheta privind punerea in vanzare pe platforme online de produse contrafacute a ajuns la final si inculpatii vor fi trimisi in judecata. Doi barbati de 26 ani, respectiv 33 de ani, ambii din Topoloveni si unul de 50 de ani din judetul Ialomita, au cumparat falsurile de la trei barbati din Bucuresti. Toti sase vor fi trimisi in judecata sub acuzatia de contrafacere si punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice ori ... citeste toata stirea