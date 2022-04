Vineri si luni, meciurile lui FC Arges si CS Mioveni

Liga Profesionista de Fotbal a facut si programarile etapei a 7 din Play-off-ul si Play-out-ul Ligii 1. Astfel, atat CS Mioveni cat si FC Arges vor juca luni, 2 mai, prima pe propriul teren, a doua in deplasare.Echipe argesene din Liga 1 isi stiu deja programul din urmatoarele doua etape. CS Mioveni va evolua in etapa a 6, in deplasare, la Academica Clinceni, una dintre echipele condamnate din Liga 1. Meciul este programat maine, vineri 22 aprilie, de la ora 17:30, pe terenul ilfovenilor. ... citeste toata stirea