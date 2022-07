Violata dupa ce a lasat usa descuiata!

Clipe de cosmar pentru o pitesteanca, in varsta de 40 de ani, care s-a trezit cu un individ peste ea in casa, noaptea. Femeia uitase usa de la apartament descuiata si individul a intrat, a amenintat-o si a violat-o. In stare de soc, femeia a apucat sa le spuna oamenilor legii care au facut cercetarile ca l-a mai vazut pe individ pe la bloc. Astfel, in scurt timp autorul a fost prins.Totul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata. Alexandru Daniel T., de 23 de ani, din comuna Mihaesti, ... citeste toata stirea