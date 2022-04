Violatori condamnati in a doua zi de Paste!

Ieri, in a doua zi de Paste, doi tineri, de 24 ani, respectiv 27 ani, si-au primit pedeapsa dupa ce au batjocorit o fata, in varsta de 16 ani. Acestia au de ispasit, in total, 15 ani de inchisoare, pentru viol. Sunt in arest preventiv de anul trecut, din vara, cand au fost prinsi de politisti.Intamplarea nefericita a avut loc pe data de 7 martie anul trecut. In jurul orei 20,00, o adolescenta in varsta de 16 ani, aflata in parcul Faget impreuna cu un grup de prieteni a fost luata de doi ... citeste toata stirea