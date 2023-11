Judetul nostru se afla sub cod galben de intensificari ale vantului. Meteorologii anuntau ca duminica vor incepe ninsorile si viscolul. Rafalele puternice au rupt mai multi copaci si stalpi. Pompierii au intervenit in mai multe localitati. M.S."In urma cu putin timp, pompierii argeseni au fost sesizati cu privire la efectele provocare de vant in judetul nostru, dupa cum urmeaza:- cort cu structura metalica, care prezinta pericol sa se prabuseasca in centrul municipiului Pitesti;- copac ... citeste toata stirea