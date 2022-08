Volei: Romania a luat bronzul la Mioveni

Nationala feminina Under 19 a Romaniei a terminat pe locul al treilea si a cucerit astfel medaliile de bronz la Campionatul Balcanic disputat in premiera in Sala Sporturilor din la Mioveni.In finala mica a competitiei, Romania a invins cu scorul de 3-1 (19-25, 25-23, 25-20, 29-27) Grecia, dupa un meci dramatic, in care tricolorele au avut o revenire fantastica in setul secund, in care au fost conduse cu 8-0. Autoare a 20 de puncte, centrul Andra Badiu-Savu a fost cea mai buna marcatoare a ... citeste toata stirea