Voleibalista Merelin Nikolova, MVP-ul etapei a opta!

Chiar daca FC Arges Volei a pierdut meciul cu CSM Bucuresti, una dintre contracandidatele la evitarea play-out-ului, bulgaroaica Merelin Nikolova a impresionat din nou prin jocul ei.Voleibalista in varsta de 19 ani a fost aleasa drept cea mai buna jucatoare a etapei a 8-a in Divizia A1. In meciul de acum cateva zile, cu CSM Bucuresti, pierdut de pitestence cu scorul de 3-1, bulgaroaica a punctat de 27 de ori pentru FC Arges Volei (6 asi, 20 de atacuri si 1 blocaj), depasindu-le pe mult mai ... citeste toata stirea