Vor sa inceapa cu dreptul aventura din Cupa Romaniei

Federatia Romana de Fotbal a programat in aceste zile meciurile primei etape din grupele Cupei Romaniei. FC Arges va intalni astazi, de la ora 15.30, in deplasare, pe FC Minaur Baia Mare, formatie care activeaza in cel de-al doilea esalon al fotbalului romanesc.Pitestenii vor sa inceapa cu dreptul competitia KO si vor merge in Maramures cu gandul de a se impune. Alb-violetii vor sa reediteze performanta din sezonul precedent cand au ajuns pana in semifinalele Cupei Romaniei. Oficialii ... citeste toata stirea