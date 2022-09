Vor sa inceapa sezonul cu victorie

Maine se va da startul unei noi editii a Ligii Nationale de Baschet Masculin. FC Arges Basketball va incepe sezonul miercuri, la ora 19.00, cu o deplasare la CSU Sibiu.Alb-violetii au ambitii mari si in acest an. Pitestenii isi doresc o noua calificare in play-off si sa ajunga din nou in careul de asi al LNBM. Alb-violetii vor aborda sezonul cu antrenorul Milan Mitrovic la timona, dar si cu un lot schimbat fata de precedenta editie de campionat. Gruparea din Trivale s-a despartit in aceasta ... citeste toata stirea