Zece scoli intra in reparatii

In perioada de vacanta vor fi demarate lucari de reparatii la 10 scoli din Pitesti. Acestea vor trebui finalizate pana pe data de 5 septembrie cand va incepe noul an scolar.Perioada vacantei va fi cea in care vor avea loc toate aceste imbunatatiri. Termenul de finalizare este de doua luni! Elevii vor intra in clase amenajate, curate, asa incat sa invete cu drag din prima zi. "Am semnat astazi cu firmele castigatoare ale licitatiei de atribuire a lucrarilor - S.C. New Mar Construct SRL, S.C. ... citeste toata stirea