Zece zile libere pentru urgente familiale!

Cele zece zile pe an pentru urgentele familiale pe care le pot cere salariatii, conform modificarilor aduse recent Codului muncii, pot fi solicitate si acordate deja.Astfel, prevederile care le reglementeaza au intrat in vigoare din aceasta saptamana. Noutatea a fost introdusa de Legea 283 in Codul muncii si ofera posibilitatea salariatului de a absenta de la locul de munca, in situatii neprevazute, determinate de o situatie de urgenta familiala cauzata de boala sau de accident, care fac ... citeste toata stirea