Zeci de exemplare de asprete gasite in raul Valsan!

Un numar record de 58 de exemplare de asprete au fost gasite in raul Valsan din muntii Fagarasului. In perioada 10 - 16 octombrie 2022 s-a desfasurat cea mai ampla actiune de inventariere a speciei, de la descoperirea ei in 1956 (an in care se mai regasea si in raurile Arges si Doamnei) si pana astazi.Acest rau este singurul loc de pe planeta unde inca mai supravietuieste aceasta specie considerata fosila vie si, dupa unele estimari, contemporana chiar cu ultimii dinozauri. Noua biologi ... citeste toata stirea