In urma ploilor torentiale, Transfagarasanul a fost blocat de caderile de pietre si aluviuni care au ajuns pe sosea. Prefectul judetulului, Radu Perianu anunta ca peste 50 de masini sunt blocate. M.S."Din cauza conditiilor meteo, pe soseaua Transfagarasan au fost caderi masive de pietre si aluviuni.La acest moment, traficul este blocat pe ambele sensuri de mers. In jur de 50 de autoturisme sunt blocate in zona, din primele estimari.Reprezentantii Politiei Arges si ai Politiei judetului ... citeste toata stirea