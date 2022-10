Zi de derby local

Liga a treia a ajuns la etapa cu numarul 8, runda in care se va disputa si derbyul judetean, Real Bradu - Unirea Bascov.Repartizate in Seria a 4-a din Liga 3, Unirea Bascov, Real Bradu si Muscelul Campulung au in campionat evolutii diferite. Astfel, in acest moment, dupa 7 etape, Real Bradu este pe locul 3 cu 13 puncte (4 victorii, un egal si 2 infrangeri, la egalitate cu locul 2 si la 5 puncte de locul 1), Unirea Bascov este pe 5 cu 10 puncte (3 victorii, 1 egal, 3 infrangeri, la 3 puncte de ... citeste toata stirea