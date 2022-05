Ziduri banale transformate in opere de arta prin Street Art, la Mioveni

Street Art, un proiect cofinantat de Uniunea Europeana si dedicat sustinerii si valorificarii artei urbane prin realizarea de proiecte si activitati legate de manifestarea artistica in spatiul public se materializeaza in Mioveni prin transformarea unor ziduri anoste in opere de arta. O parte a zidul exterior al parcarii supraetajate de la Piata Dacia din Mioveni capata culoare, prin arta stradala, ca parte a proiectului european Street Art, aflat in derulare.Parteneriat extins Proiectul, ... citeste toata stirea