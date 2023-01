Zile libere pentru bugetari in 2023!

Angajatii din sectorul public vor avea in 2023 mai multe "minivacante" de cate patru zile, cand zilele libere sunt precedate sau urmate de zile de weekend: de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor, de 1 iunie - Ziua Copilului, de 15 august - Adormirea Maicii Domnului. De asemenea, tot minivacante vor fi si de Paste, de Ziua Nationala si de Craciun, scrie News.ro.Conform Codului Muncii, zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:- 1 si 2 ianuarie - 2 ianuarie este luni, in ... citeste toata stirea